АПЛ виписала "ірискам" новий штраф на 2 очки через порушення правил прибутковості та сталого розвитку (PSR), інформує The Athletic. Згодом надійшло офіційне підтвердження. Команда Миколенка опустилася на 16-ту сходинку і має всього 2 пункти запасу над зоною вильоту.

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Евертон опублікував фінансовий звіт за минулий сезон, який виявив збитків на 89,1 млн фунтів. "Стеля" АПЛ передбачає максимум 105 млн фунтів за три сезони. Загальний борг Евертона складає 330,6 млн фунтів, але керівництво апелює до наслідків пандемії COVID-19, війни в Україні і витрат на будівництво нового стадіону.

Для клубу це вже другий штраф у нинішній кампанії. Перший складав 10 очок, але після апеляції його зменшили до 6. Евертон має право оскаржити і це рішення упродовж 7 днів. Також АПЛ карала прямого конкурента "ірисок" – Ноттінгем Форест на 4 пункти. Під підозру підпадають ще Манчестер Сіті та Челсі.

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