"Перше, що ми можемо сказати про жеребкування – це справжня Ліга чемпіонів. Це наче краватка, яка говорить сама за себе, і ми всі маємо бути в захваті.

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Я знаю, що ми грали з Реалом у кількох недавніх фіналах, але не так часто наші два клуби зустрічалися у двоматчевих протистояннях. Тож тепер ми можемо з нетерпінням чекати на це. У Реала найбільші європейські досягнення, ми це знаємо. Але ми знаємо, що і у нас все не так погано. Крім того, у нас є Енфілд. Всі розуміють, що це означає.

Це справді гарний жереб, справді захоплюючий розіграш. До самих ігор ще кілька місяців, але не потрібно багато вигадувати, щоб уявити, якою буде атмосфера на обох іграх. Звичайно, до того доведеться зіграти багато футболу, тому ми зосередимося на кожній грі поступово. Але так, це жеребкування дало нам щось особливе, чого ми з нетерпінням чекаємо", – цитує Клоппа прес-служба Ліверпуля.

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