Топ-пара відкриє плей-офф Ліги чемпіонів – відомий точний розклад матчів 1/8 фіналу
УЄФА оприлюднив остаточний календар матчів в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Детальний розклад поєдинків з'явився на офіційному сайті турніру. У перший же день зійдеться ледь не найцікавіша пара цього етапу – ПСЖ прийматиме Баварію.
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Ліга чемпіонів, розклад матчів 1/8 фіналу
14 лютого / 8 березня (другий матч зі зміною господаря)
Мілан – Тоттенхем
ПСЖ – Баварія
15 лютого / 7 березня
Брюгге – Бенфіка
Борусія Д – Челсі
21 лютого / 15 березня
Ліверпуль – Реал
Айнтрахт Ф – Наполі
22 лютого / 14 березня
РБ Лейпциг – Манчестер Сіті
Інтер – Порту
Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом. Пари були визначені сьогодні на жеребкуванні у швейцарському Ньйоні
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