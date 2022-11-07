Детальний розклад поєдинків з'явився на офіційному сайті турніру. У перший же день зійдеться ледь не найцікавіша пара цього етапу – ПСЖ прийматиме Баварію.

"Нас не нагородили за ідеальний груповий етап": Нагелсьманн поскаржився на жорстокий жереб ЛЧ, який вибрав Баварії ПСЖ

Ліга чемпіонів, розклад матчів 1/8 фіналу

14 лютого / 8 березня (другий матч зі зміною господаря)

Мілан – Тоттенхем

ПСЖ – Баварія

15 лютого / 7 березня

Брюгге – Бенфіка

Борусія Д – Челсі

21 лютого / 15 березня

Ліверпуль – Реал

Айнтрахт Ф – Наполі

22 лютого / 14 березня

РБ Лейпциг – Манчестер Сіті

Інтер – Порту

Усі матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом. Пари були визначені сьогодні на жеребкуванні у швейцарському Ньйоні

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, особлива місія Яремчука