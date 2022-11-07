"Первое, что мы можем сказать о жеребьевке – это настоящая Лига чемпионов. Это как галстук, который говорит сам за себя, и мы все должны быть в восторге.

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Я знаю, что мы играли с Реалом в нескольких недавних финалах, но не так часто наши два клуба встречались в двухматчевых противостояниях. Теперь мы можем с нетерпением ждать этого. У Реала самые большие европейские достижения, мы это знаем. Но мы знаем, что и у нас все не так уж плохо. Кроме того, у нас есть Энфилд. Все понимают, что это значит.

Это действительно хороший жребий, действительно увлекательный розыгрыш. До самих игр еще несколько месяцев, но не нужно многое придумывать, чтобы представить, какой будет атмосфера на обеих играх. Конечно, до того придется сыграть много футбола, поэтому мы сосредоточимся на каждой игре постепенно. Но да, эта жеребьевка дала нам что-то особенное, чего мы с нетерпением ждем", – цитирует Клоппа пресс-служба Ливерпуля.

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