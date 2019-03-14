Клопп: Я міг би написати книгу про ван Дейка

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розсипався в компліментах Вірджилу ван Дейку після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

"Він виступив блискуче. Він також відзначився у воротах Баварії, який виступ! Що я можу ще сказати?

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Я міг би написати книгу про навики ван Дейка, його силу, наскільки він мені подобається, і який він фантастичний.



Він такий молодий, вже настільки зрілий, дуже сильний. Вірджил знає, що може грати краще, ніж сьогодні, ми всі можемо грати краще, ніж сьогодні.

Баварія – Ліверпуль – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні ввечері ми грали – особливо в другому таймі – так добре, наскільки це необхідно і наскільки це можливо.



На Альянц-Арені дуже складно і не багато команд можуть похвалитись перемогою в гостях у Мюнхені. Ми змогли перемогти і це круто. Складно, але круто", – цитує Юргена Клоппа Goal.com.