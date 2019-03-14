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Клопп: Я мог бы написать книгу о ван Дейка

11:27 89 Читати українською
Клопп: Я мог бы написать книгу о ван Дейка
Вирджил ван Дейк / Eurosport

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассыпался в комплиментах Вирджил ван Дейку после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

39’ Жоэль Матип
 
Садио Мане 26’
Вирджил ван Дейк 69’
Садио Мане 84’

"Он выступил блестяще. Он также отметился в воротах Баварии, какое выступление! Что я могу еще сказать?

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Я мог бы написать книгу о навыках ван Дейка, его силе, насколько он мне нравится, и какой он фантастический.

Он такой молодой, и уже настолько зрелый, очень сильный. Вирджил знает, что может играть лучше, чем сегодня, мы все можем играть лучше, чем сегодня.

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Сегодня вечером мы играли особенно во втором тайме так хорошо, насколько это необходимо и насколько это возможно.

На Альянц-Арене очень сложно и немного команд могут похвастаться победой в гостях в Мюнхене. Мы смогли победить и это круто. Сложно, но круто", цитирует Юргена Клоппа Goal.com.

Теги
Лига чемпионов Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Бавария - Ливерпуль
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