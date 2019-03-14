Клопп: Я мог бы написать книгу о ван Дейка

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассыпался в комплиментах Вирджил ван Дейку после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Баварии.

"Он выступил блестяще. Он также отметился в воротах Баварии, какое выступление! Что я могу еще сказать?

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Я мог бы написать книгу о навыках ван Дейка, его силе, насколько он мне нравится, и какой он фантастический.



Он такой молодой, и уже настолько зрелый, очень сильный. Вирджил знает, что может играть лучше, чем сегодня, мы все можем играть лучше, чем сегодня.

Бавария – Ливерпуль – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сегодня вечером мы играли – особенно во втором тайме – так хорошо, насколько это необходимо и насколько это возможно.



На Альянц-Арене очень сложно и немного команд могут похвастаться победой в гостях в Мюнхене. Мы смогли победить и это круто. Сложно, но круто", – цитирует Юргена Клоппа Goal.com.