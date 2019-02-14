Клопп: Смішно, що Ліверпуль називають фаворитом в матчі з Баварією

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не згоден з твердженням, що його команда є фаворитом протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською Баварією.

"Люди завжди кажуть, що ми є фаворитами. Мені здається, що це дуже смішно. Це буде протистояння двох надзвичайно сильних команд, і я не знаю, чим воно закінчиться.

Ліверпуль – Баварія: мерсисайдці мають колосальні проблеми у захисті через травму Ловрена

У мене немає відчуття, що ми вже вийшли у чвертьфінал. Нам буде дуже складно це зробити, але Баварії теж буде нелегко.

Ліверпуль продовжує розвиватися. Ми досі нічого не виграли, і це не круто. Але з іншого боку, всі розуміють, що наша команда голодна до перемог", – цитує Клоппа Sky Germany.

Клопп може отримати покарання за критику арбітра після матчу з Вест Хемом

Перший поєдинок Ліверпуль і Баварія проведуть в Англії 19 лютого. Матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 13 березня.