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Клопп: Смішно, що Ліверпуль називають фаворитом в матчі з Баварією

20:53 199 Читать на русском
Клопп: Смішно, що Ліверпуль називають фаворитом в матчі з Баварією
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не згоден з твердженням, що його команда є фаворитом протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мюнхенською Баварією.

"Люди завжди кажуть, що ми є фаворитами. Мені здається, що це дуже смішно. Це буде протистояння двох надзвичайно сильних команд, і я не знаю, чим воно закінчиться.

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У мене немає відчуття, що ми вже вийшли у чвертьфінал. Нам буде дуже складно це зробити, але Баварії теж буде нелегко.

Ліверпуль продовжує розвиватися. Ми досі нічого не виграли, і це не круто. Але з іншого боку, всі розуміють, що наша команда голодна до перемог", – цитує Клоппа Sky Germany.

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Перший поєдинок Ліверпуль і Баварія проведуть в Англії 19 лютого. Матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 13 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Баварія: Вівторок 19 лютого 2019

Ліверпуль
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Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Баварія
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