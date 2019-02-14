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Клопп може отримати покарання за критику арбітра після матчу з Вест Хемом

00:17 170 Читать на русском
Клопп може отримати покарання за критику арбітра після матчу з Вест Хемом
Юрген Клопп може отримати покарання за критику арбітра / Фото AFP

Футбольна асоціація Англії (FA) має серйозні претензії до наставника Ліверпуля Юргена Клоппа щодо його коментарів після матчу 25-го туру АПЛ проти Вест Хема (1:1).

У поєдинку 25-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль втратив очки у матчі з Вест Хемом, зігравши унічию (1:1). Після матчу Клопп наїхав на рефері, звинувативши його в упередженості.

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"Ми забили після офсайду. Арбітр, мабуть, дізнався про це в перерві, тому це пояснює те, що в другому таймі було багато дивних ситуацій, некритичних, але вони збивали ритм", – заявив Клопп.

Ці слова не сподобались FA, тому німецькому фахівцю були висунуті звинувачення, що він поставив під сумнів чесність судді. Клопп змушений пояснити свої висловлювання до 18 лютого включно.

Наразі Ліверпуль посідає 2-гу сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи рівну кількість очок з Манчестер Сіті та матч в запасі.

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Вест Хем - Ліверпуль: Понеділок 04 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
1 : 1
Ліверпуль
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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Футбольна асоціація Англії (FA) Вест Хем - Ліверпуль
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