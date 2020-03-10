Клопп розлютився на журналіста через питання про коронавірус – наставник Ліверпуля з відповіддю не забарився

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пішов роздратований з прес-конференції присвяченій матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

"Чи хвилююсь я за здоров'я своїх гравців? Ви з Мадрида? Ви про своє місто турбуєтеся? В цьому немає нічого особливого, ми всі є часткою суспільства і повинні переживати.

Мені не подобається, що ви сидите і питаєте це. Ви стурбовані, але чи вартий футбол поїздки? Прилетіли сюди з Мадрида, може вам варто було залишитися там? Але ви вважаєте, що футбол вартий того.

Ваша робота – доносити інформацію, і я сподіваюся, що ви це робите краще, ніж задаєте питання. Мене злить, коли мені ставлять запитання, припускаючи, що у мене є проблема, якої немає у вас. Всі футболісти на даний момент здорові. Двадцять два гравці не потиснуть один одному руки", – цитує слова Клоппа teamtalk.

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Атлетіко відбудеться 11 березня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою мадридців (1:0).