Клопп разозлился на журналиста из-за вопроса о коронавирусе – наставник Ливерпуля с ответом не замедлил

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ушел раздраженный с пресс-конференции посвященной матчу Лиги чемпионов против Атлетико.

"Волнуюсь ли я за здоровье своих игроков? Вы из Мадрида? Вы о своем городе беспокоитесь? В этом нет ничего особенного, мы все часть общества и должны переживать.

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Мне не нравится, что вы сидите и спрашиваете это. Вы обеспокоены, стоит ли футбол поездки? Прилетели сюда из Мадрида, может вам стоило остаться там? Но вы считаете, что футбол стоит того.

Ваша работа – доносить информацию, и я надеюсь, что вы это делаете лучше, чем задаете вопросы. Меня злит, когда мне задают вопрос, предполагая, что у меня есть проблема, которой нет у вас. Все футболисты сейчас здоровы. Двадцать два игроки не пожмут друг другу руки", – цитирует слова Клоппа teamtalk.

Матч 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта, начало в 22:00. Первая встреча завершилась победой мадридцев (1:0).

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