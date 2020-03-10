Ліверпуль – Атлетіко: Робертсон розсекретив головну зброю мадридців

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон порадив арбітру матчу Ліги чемпіонів пильно спостерігати за гравцями Атлетіко.

"У нас є певний досвід гри з Атлетіко, набутий три тижні тому. Думаю, ми зуміли впоратися з досить грубою грою суперника.

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Іноді подібне засмучує, але думаю, це не зміниться. Ми не можемо контролювати поведінку гравців Атлетіко, тут все в руках арбітра. Ми не можемо втрачати контроль. Треба спокійно працювати, робити свою справу.

Минула гра дала нам певний досвід. Найголовніше – перетворити свої моменти в голи", – цитує Робертсона Mundo Deportivo.

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Атлетіко відбудеться 11 березня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою мадридців (1:0).

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