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Ліверпуль – Атлетіко: Робертсон розсекретив головну зброю мадридців

19:23 10 Читать на русском
Ліверпуль – Атлетіко: Робертсон розсекретив головну зброю мадридців
Ендрю Робертсон та Ліонель Мессі / Фото TEAMtalk

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон порадив арбітру матчу Ліги чемпіонів пильно спостерігати за гравцями Атлетіко.

 

"У нас є певний досвід гри з Атлетіко, набутий три тижні тому. Думаю, ми зуміли впоратися з досить грубою грою суперника.

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Іноді подібне засмучує, але думаю, це не зміниться. Ми не можемо контролювати поведінку гравців Атлетіко, тут все в руках арбітра. Ми не можемо втрачати контроль. Треба спокійно працювати, робити свою справу.

Минула гра дала нам певний досвід. Найголовніше – перетворити свої моменти в голи", – цитує Робертсона Mundo Deportivo.

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Атлетіко відбудеться 11 березня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою мадридців (1:0).

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Теги
Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон Ліверпуль Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів Ліверпуль - Атлетіко
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