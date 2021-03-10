"Я говорив п'ять тисяч разів – ми б так не любили футбол, якби ніхто не міг дивитися його на стадіоні. Нам не вистачає уболівальників. У нас була атмосфера, яку мало де в світі зустрінеш. Це не виправдання поганих результатів, але у важкі часи фанати могли допомогти. Не можу дочекатися дня, коли людей знову пустять на трибуни.

Ліверпуль – РБ Лейпциг: матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться на тому ж нейтральному стадіоні

У нас біда зі стабільністю, але у Лізі чемпіонів ми на ходу. У РБ Лейпциг своя динаміка, вони виграли чотири останні матчі в Бундеслізі. Втім, попередні результати ніяк не впливають на цю гру. Чому ми можемо виграти Лігу чемпіонів? Дві причини: по-перше, наш рівень, по-друге – це футбол. У тебе завжди є шанс виграти найближчий матч. Ми провели тільки перший тайм, на нас чекає другий. Я в нас не сумніваюся. Будемо битися як треба", – цитує Клоппа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому поєдинку Ліверпуль переміг РБ Лейпциг з рахунком 2:0, а матч-відповідь відбудеться сьогодні, початок о 22:00.

Ліверпуль – РБ Лейпциг: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів