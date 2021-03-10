У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на нейтральному полі приймає РБ Лейпциг. Анонс і прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль – РБ Лейпциг

10 березня, 22:00. Будапешт, Пушкаш Арена

Головний арбітр: Клеман Тюрпен (Франція)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Від першого матчу між цими командами, який відбувся три тижні тому, були надзвичайно високі очікування. Основний лейтмотив – протистояння топових представників сучасної німецької тренерської школи. Тактичні фріки з усього світу потирали руки, сподіваючись ефектної битви ідей та стратегій.

Лейпциг був не гіршим від Ліверпуля, або Чому ефектний камбек у Лізі чемпіонів досі реальний

Але з видовищем не склалося. РБ свої нечисленні моменти не реалізував, Ліверпуль перетерпів і максимально ефективно скористався двома провалами оборони Лейпцига в особах Мукієле, Забітцера та Клостермана. Виїзна перемога 2:0 – це, здебільшого, мінімум 70-80 відсотків гарантії загального успіху. Проте не поспішайте списувати німецьку команду. Є ряд причин, чому фаворит цієї дуелі дуже неспокійно, з помітним мандражем підходить до сьогоднішнього матчу.

Перше і найважливіше: Ліверпуль перебуває просто у катастрофічній формі. Після успішного поєдинку у Будапешті "червоні" провалили три домашні матчі чемпіонату (Евертону – 0:2, Челсі – 0:1, Фулхему – 0:1) і лише на виїзді дотиснули головного аутсайдера – Шеффілд Юнайтед. У команди залишається відкритою безпрецедентна за останні 70 років серія домашніх поразок – 6, а також матчів без перемог – 8. У цих восьми матчах забито тільки 2 (два!) голи.

Як наслідок, чинний чемпіон звалився на восьме місце, поступаючись лідеру 22 пунктами, та й зона Ліги чемпіонів стрімко віддаляється – наразі 7 очок. Тут можна багато говорити про хронічно переповнений лазарет, коротку лаву запасних, важкий календар, нефарт тощо. Частково у цьому є раціональне зерно. Але якщо вже ляпаси від Фулхема, Бернлі чи Брайтона входять у звичку, отже команда самотужки загнала себе у психологічну яму, а від знаменитого мікроклімату, яким славляться роздягальні Клоппа, не залишилося й сліду.

Натомість Лейпциг часу не гаяв і з максимальною користю провів останні три тижні. У Бундеслізі "бики" зім’яли Герту (3:0), Борусію М (3:2) і Фрайбург (3:0), а в чвертьфіналі Кубка Німеччини пройшли непоступливий Вольфсбург (2:0). Команда Нагеля надійно закріпилася на другій сходинці і продовжує напосідати на Баварію, яка лідирує всього лише з перевагою у 2 пункти.

Отож, команда, яка перебуває на повному ходу і якій нічого втрачати в цій дуелі, проти команди, яка розсипається на очах, яку гризуть преса, експерти і вболівальники. Чим не передумови для ефектного камбеку від РБ Лейпциг? Тим паче, Клопп, найімовірніше, не зможе розраховувати на Фірміно. Бразилець пропустив матч із Фулхемом, а також вчорашнє тренування. У нього проблеми з коліном.

Так чи інакше, Ліверпулю відступати нікуди. Ліга чемпіонів залишається останнім шансом врятувати провальний сезон. А те, що матч знову відбудеться у Будапешті (через карантинні нюанси у Німеччині та Англії), робить його схожим на міні-фінал. Інтрига? Ще й яка!

Орієнтовні склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Філліпс, Фабінью, Робертс – Тьягу, Вейналдум, Джонс – Жота, Салах, Мане

РБ Лейпциг: Гулачі – Мукієле, Упамекано, Клостерман – Адамс, Забітцер, Кампль, Ольмо, Поульсен – Сьорлот, Нкунку

Не зіграють: ван Дейк, Гомес, Матіп, Хендерсон – Лаймер, Собослай

Під питанням: Фірміно, Кабак, Келлехер – Анхеліньо, Орбан, Хальстенберг

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Англійцям протистоятиме найкраща оборона Бундесліги, а Нагельсманн, будьте певні, зробив висновки після промахів у першій зустрічі. Серед мінусів Мерсисайду – не лише дірки у власному захисті, але й ослаблений напад. Проте Ліверпулю потрібно забити першим, щоб почуватися трохи безпечніше. Лейпцигу доведеться відповідати трьома, а це оголить тили номінальних гостей.

Ліверпуль – зона вильоту ближче, ніж Сіті. Що робити з Клоппом?