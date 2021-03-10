"Я говорил пять тысяч раз – мы бы так не любили футбол, если бы никто не мог смотреть его на стадионе. Нам не хватает болельщиков. У нас была атмосфера, которую мало где в мире встретишь. Это не оправдание плохих результатов, но в тяжелые времена фанаты могли помочь. Не могу дождаться дня, когда людей снова пустят на трибуны.

Ливерпуль – РБ Лейпциг: матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на том же нейтральном стадионе

У нас беда со стабильностью, но в Лиге чемпионов мы на ходу. У РБ Лейпциг своя динамика, они выиграли четыре последних матча в Бундеслиге. Впрочем, предыдущие результаты никак не влияют на эту игру. Почему мы можем выиграть Лигу чемпионов? Две причины: во-первых, наш уровень, во-вторых – это футбол. У тебя всегда есть шанс выиграть ближайший матч. Мы провели только первый тайм, нас ждет второй. Я в нас не сомневаюсь. Будем биться как надо", – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом поединке Ливерпуль победил РБ Лейпциг со счетом 2:0, а ответный матч состоится сегодня, начало в 22:00.

Ливерпуль – РБ Лейпциг: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов