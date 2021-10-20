Клопп розлютився через питання про Сімеоне – наставник Атлетіко втік, не потиснувши руку
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не приховував емоцій від питання журналіста щодо неприємної ситуації з наставником Атлетіко Дієго Сімеоне.
"Я був злим? Облиште, я не настільки тупий, щоб ви мені таке дрібне питання ставили. Я взагалі не був злий. Слухайте, ви хочете роздути історію з цього, я розумію, але я хотів потиснути руку Сімеоне, він не хотів. Я можу це зрозуміти.
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Він емоційний, я емоційний, а ось ви не дуже хороша людина, тому що ви хочете історію з цього роздути. Ви кажете, що я розлютився. Коли я розлютився? Зараз я розлютився, через це питання", – відповів Клопп у флеш-коментарі.
Нагадаємо, Ліверпуль перестріляв Атлетіко (3:2) та набрав 9 очок у групі B. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне одразу побіг в підтрибунне приміщення, не потиснувши руку Юргену Клоппу після поєдинку.
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