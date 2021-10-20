"Я був злим? Облиште, я не настільки тупий, щоб ви мені таке дрібне питання ставили. Я взагалі не був злий. Слухайте, ви хочете роздути історію з цього, я розумію, але я хотів потиснути руку Сімеоне, він не хотів. Я можу це зрозуміти.

Сімеоне втік у роздягальню, щоб не тиснути руку Клоппу – наставник Атлетіко має дивне пояснення

Він емоційний, я емоційний, а ось ви не дуже хороша людина, тому що ви хочете історію з цього роздути. Ви кажете, що я розлютився. Коли я розлютився? Зараз я розлютився, через це питання", – відповів Клопп у флеш-коментарі.

Нагадаємо, Ліверпуль перестріляв Атлетіко (3:2) та набрав 9 очок у групі B. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне одразу побіг в підтрибунне приміщення, не потиснувши руку Юргену Клоппу після поєдинку.

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