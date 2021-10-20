"Я был злым? Бросьте, я не настолько тупой, чтобы вы мне такой мелкий вопрос ставили. Я вообще не был зол. Слушайте, вы хотите раздуть историю из этого, я понимаю, но я хотел пожать руку Симеоне, он не хотел. Я могу это понять.

Симеоне убежал в раздевалку, чтобы не жать руку Клоппу – тренер Атлетико имеет странное объяснение

Он эмоциональный, я эмоциональный, а вот вы не очень хороший человек, потому что вы хотите историю с этого раздуть. Вы говорите, что я разозлился. Когда я разозлился? Сейчас я разозлился, из-за этого вопроса", – ответил Клопп на флэш-комментарии.

Напомним, Ливерпуль перестрелял Атлетико (3:2) и набрал 9 очков в группе B. Наставник "матрасников" Диего Симеоне сразу побежал в подтрибунное помещение, не пожав руку Юрген Клопп после поединка.

Лига чемпионов: Месси дублем спас ПСЖ, Аякс деклассировал Боруссию Д, Ливерпуль перестрелял Атлетико, Милан с нулем