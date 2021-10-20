"Це був складний матч, суперник зіграв чудово. Зазвичай Ліверпуль перемагає з великою різницею. Ми почали матч не так, як хотіли, але після другого пропущеного голу почали грати так, як і збиралися. У нас були шанси повести в рахунку, ми мали перевагу, у нас була можливість забити у другому таймі, але їх виручив воротар.

Дубль та брутальне вилучення Грізманна у відеоогляді матчу Атлетіко – Ливерпуль – 2:3

Команда добре відреагувала на гру в меншості. У минулому нашому матчі вилучення було у Мілана, тепер же вилучення було в нас. Ми не бачили приводів вилучати гравця, суддя – бачив, в результаті ми залишилися в меншості.

Чому не потиснув руку Клоппу? Я зазвичай не тисну тренеру іншої команди руку після матчу. Я просто не вважаю, що це потрібно робити, мені це не подобається. Хтось завжди залишиться незадоволений грою. У них там інша культура, і я не підтримую цю традицію. Але коли я наступного разу побачу Клоппа, то, зрозуміло, привітаюсь із ним", – наводить слова Сімеоне Marca.

До слова, Ліверпуль вирвав перемогу в Атлетіко (3:2) – вирішальний гол забив Салах з пенальті. "Матрацники" ж догравали поєдинок у меншості через вилучення Грізманна на початку другої половини.

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