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Клопп: Арбітр вирішив, що ми м'ясники

10:36 821 Читать на русском
Клопп: Арбітр вирішив, що ми м'ясники
Юрген Клопп / Reuters

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп після програного французькому Парі Сен-Жермен матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (1:2) мав претензії до суддівської бригади на чолі з Шимоном Марциняком.

"Старт зустрічі вийшов таким, як ми і планували – шалена та інтенсивна гра з великим ризиком від суперника. Вони забили двічі, вигравши підбори. Ми повинні були залишатися в грі, але нам не вдалося довести свої атаки до завершення, коли перехоплювали контроль. Нам не вдавалося створювати явні моменти, хоча й робили все можливе.

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Важко повернути собі впевненість, коли матч розпочинається таким чином. Ми зовсім не зуміли показати свою гру. Ще один момент – у другому таймі ми зіткнулися з тим, що матч зупиняли 500 тисяч разів, але арбітр вважає, що він все робив правильно. В АПЛ ми є однією з "найчистіших" команд, а сьогодні виглядали м'ясниками.

Ми повинні прийняти результат, але є відчуття, що це абсурд. Тепер ми вкотре змушені задіяти Енфілд", – цитує Клоппа BBC.

Відзначимо, що через поразку від ПСЖ Ліверпуль погіршив свої шанси на вихід із групи в 1/8 фіналу ЛЧ. В останньому турі мерсисайдцям обов'язково потрібно перемагати італійський Наполі вдома, щоб вийти до плей-офф.

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Ліга чемпіонів5 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Ліверпуль: Середа 28 листопада 2018

Парі Сен-Жермен
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп Парі Сен-Жермен - Ліверпуль
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