Клопп: Арбитр решил, что мы мясники

Главный тренер английского Ливерпуля Юрген Клопп после проигранного французскому Пари Сен-Жермен матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) выразил претензии к судейской бригаде во главе с Шимоном Марциняком.

"Старт встречи получился таким, как мы и планировали – сумасшедшая и интенсивная игра с большим риском от соперника. Они забили дважды, выиграв подборы. Мы должны были оставаться в игре, но нам не удалось довести свои атаки до завершения, когда перехватывали контроль. Нам не удавалось создавать явные моменты, хотя и делали все возможное.

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Трудно вернуть себе уверенность, когда матч начинается таким образом. Мы совсем не сумели показать свою игру. Еще один момент – во втором тайме мы столкнулись с тем, что матч останавливали 500 тысяч раз, но арбитр считает, что он все делал правильно. В АПЛ мы являемся одной из самых "чистых" команд, а сегодня выглядели мясниками.

Мы должны принять результат, но есть ощущение, что это абсурд. Теперь мы снова вынуждены задействовать Энфилд", – цитирует Клоппа BBC.

Отметим, что из-за поражения от ПСЖ Ливерпуль ухудшил свои шансы на выход из группы в 1/8 финала ЛЧ. В последнем туре мерсисайдцам обязательно нужно побеждать итальянский Наполи дома, чтобы выйти в плей-офф.

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