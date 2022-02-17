"Я задоволений усім, окрім того, що Діогу Жота отримав травму зв'язок гомілковостопного суглоба. Він міг продовжувати грати, тож, можливо, це хороший знак. Його гомілкостоп опух.

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Я дуже задоволений тим, як Хендерсон та Кейта проявили себе після виходу на заміну. Луїс Діас теж чудово зіграв. Фірміно знадобився час, щоб увійти до гри. Було видно, що після гола повернулася до нього впевненість. Раптом м'яч знову став нашим другом і ми виграли матч.

Але не можна приїхати до такого суперника та сподіватися, що у вас буде блискучий день. У нас був не блискучий день, але досить хороший, щоб заслужено виграти, тому що ми забили два чудові голи", — цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться між цими суперниками на Енфілді 8 березня.

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