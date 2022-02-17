Перша сенсація плей-офф Ліги чемпіонів у відеоогляді матчу Зальцбург – Баварія – 1:1
07:30 - Читать на русском
Зальцбург стримав мюнхенську Баварію у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
Кінгслі Коман 90’
90’ Кінгслі Коман
Господарі приголомшили мюнхенського монстра на 21-й хвилині. Адаму замінив травмованого Окафора і дуже скоро обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт Ульрайха.
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Баварія влаштувала шалену навалу на ворота Зальцбурга, однак австрійці гідно тримали оборону. Вона дала збій лише на останній хвилині основного часу. Павар виконав закидання у штрафний майданчик, де Мюллєр перевів м'яч під удар Коману – 1:1.
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