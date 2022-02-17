Зальцбург стримав мюнхенську Баварію у першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Господарі приголомшили мюнхенського монстра на 21-й хвилині. Адаму замінив травмованого Окафора і дуже скоро обвідним ударом відправив м'яч у сітку воріт Ульрайха.

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Баварія влаштувала шалену навалу на ворота Зальцбурга, однак австрійці гідно тримали оборону. Вона дала збій лише на останній хвилині основного часу. Павар виконав закидання у штрафний майданчик, де Мюллєр перевів м'яч під удар Коману – 1:1.