"Я доволен всем, кроме того, что Диогу Жота получил травму связок голеностопного сустава. Он мог продолжать играть, поэтому, возможно, это хороший знак. Его голеностоп опух.

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Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на смену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола вернулась к нему уверенность. Вдруг мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч.

Но нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть, потому что мы забили два отличных гола", – цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, ответный матч состоится между этими соперниками на Энфилде 8 марта.

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