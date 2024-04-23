Керівництво Баварії визначилось з кандидатом, який буде працювати з командою у сезоні 2024/25.

Томас Тухель оголосив, що покине мюнхенців після завершення поточної кампанії. Баварія тривалий час намагалася залучити наставника Байєра Хабі Алонсо, але іспанець вирішив залишитися у своїй команді.

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Як повідомляє Bild, мюнхенці вважають, що Ральф Рангнік, колишній тренер Манчестер Юнайтед, найкращий варіант для команди. Попри те, що фахівець публічно заявляв, що немає наміру залишати збірну Австрії, з якою він наразі працює, в Баварії впевнені, що це лише люб'язність і прояв поваги.

Представники мюнхенців кілька тижнів тому провели зустріч з Рангніком. Якщо все піде за планом, то він підпише контракт з Баварією найближчими днями. З моменту першої зустрічі, сторони підтримували регулярний контакт.

Мюнхенці продовжують боротьбу в національному чемпіонаті за путівку в Лігу чемпіонів. Наразі Баварія перебуває на другому місці з 66 очками.

У півфіналі Ліги чемпіонів підопічні Томаса Тухеля зіграють проти Реала. Перша гра відбудеться 30 квітня, а матч-відповідь запланована на 8 травня.

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