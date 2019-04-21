Вербіч: Кендзьора – найкращий правий захисник Польщі

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч розповів про свої стосунки з партнером по команді Томашем Кендзьорою.

"Томаш дуже допоміг мені, коли я тільки перейшов в київське Динамо. Кендзьора – один з небагатьох гравців клубу, який говорить англійською. Ми з ним швидко знайшли спільну мову, тому що схожі за менталітетом.

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Коли стало відомо, що наші збірні зіграють в одній відбірковій групі до Євро-2020, я пообіцяв йому, що ми обіграємо Польщу, хоча б в одному матчі. Кендзьора є найкращим правим захисником Польщі – він справжній професіонал", – зазначив Беньямін Вербич в коментарі Footboom.

Нагадаємо, 24 квітня відбудеться матч Динамо – Шахтар на НСК Олімпійський. Початок гри – о 18:30.

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