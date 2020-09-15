"Важко сказати, пощастило нам із жеребом на цьому етапі, чи ні. Вийшло так, що граємо проти АЗ, потрібно виходити на поле і перемагати. Добре, що ми граємо вдома, на своєму стадіоні – це плюс для нашої команди. Але, на жаль, граємо без фанатів, це засмучує, адже набагато приємніше під час поєдинку відчувати підтримку.

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Після збірної, на щастя, все добре і з настроєм, і зі здоров'ям. 8 вересня я повернувся до Києва, а 9-го вже тренувався разом з командою. Повноцінно готуюся до найближчих матчів, думаю, ніяких проблем не буде. Календар у нас, справді, досить важкий, але ми знали, що так буде, тому добре готувалися до сезону з Мірчею Луческу. Думаю, ми впораємося.

Протягом усього минулого сезону ми боролися за друге місце в чемпіонаті саме для того, щоб отримати право грати в Лізі чемпіонів. Майбутня гра для кожного з нас надзвичайно важлива, адже всі футболісти мріють грати в Лізі чемпіонів", – цитує Кендзьору прес-служба Динамо.

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