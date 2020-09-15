Кендзьора – про матч проти АЗ: Календар у Динамо важкий, але ми знали, що так буде
Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ Алкмаар.
"Важко сказати, пощастило нам із жеребом на цьому етапі, чи ні. Вийшло так, що граємо проти АЗ, потрібно виходити на поле і перемагати. Добре, що ми граємо вдома, на своєму стадіоні – це плюс для нашої команди. Але, на жаль, граємо без фанатів, це засмучує, адже набагато приємніше під час поєдинку відчувати підтримку.
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Після збірної, на щастя, все добре і з настроєм, і зі здоров'ям. 8 вересня я повернувся до Києва, а 9-го вже тренувався разом з командою. Повноцінно готуюся до найближчих матчів, думаю, ніяких проблем не буде. Календар у нас, справді, досить важкий, але ми знали, що так буде, тому добре готувалися до сезону з Мірчею Луческу. Думаю, ми впораємося.
Протягом усього минулого сезону ми боролися за друге місце в чемпіонаті саме для того, щоб отримати право грати в Лізі чемпіонів. Майбутня гра для кожного з нас надзвичайно важлива, адже всі футболісти мріють грати в Лізі чемпіонів", – цитує Кендзьору прес-служба Динамо.