Кендзера – о матче против АЗ: Календарь у Динамо тяжелый, но мы знали, что так будет
Захисник Динамо Томаш Кендзьора поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ Алкмаар.
"Трудно сказать, повезло нам со жребием на этом этапе или нет. Получилось так, что играем против АЗ, нужно выходить на поле и побеждать. Хорошо, что мы играем дома, на своем стадионе – это плюс для нашей команды. Но, увы, играем без фанатов, это огорчает, ведь гораздо приятнее во время поединка чувствовать поддержку.
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После сборной, к счастью, все хорошо и с настроением, и со здоровьем. 8 сентября я вернулся в Киев, а 9-го уже тренировался вместе с командой. Полноценно готовлюсь к ближайшим матчам, думаю, никаких проблем не будет. Календарь у нас, действительно, довольно тяжелый, но мы знали, что так будет, поэтому хорошо готовились к сезону с Мирчей Луческу. Думаю, мы справимся.
В течение всего прошлого сезона мы боролись за второе место в чемпионате именно для того, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов. Предстоящая игра для каждого из нас чрезвычайно важна, ведь все футболисты мечтают играть в Лиге чемпионов", – цитирует Кендзеру пресс-служба Динамо.