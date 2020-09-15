"Трудно сказать, повезло нам со жребием на этом этапе или нет. Получилось так, что играем против АЗ, нужно выходить на поле и побеждать. Хорошо, что мы играем дома, на своем стадионе – это плюс для нашей команды. Но, увы, играем без фанатов, это огорчает, ведь гораздо приятнее во время поединка чувствовать поддержку.

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После сборной, к счастью, все хорошо и с настроением, и со здоровьем. 8 сентября я вернулся в Киев, а 9-го уже тренировался вместе с командой. Полноценно готовлюсь к ближайшим матчам, думаю, никаких проблем не будет. Календарь у нас, действительно, довольно тяжелый, но мы знали, что так будет, поэтому хорошо готовились к сезону с Мирчей Луческу. Думаю, мы справимся.

В течение всего прошлого сезона мы боролись за второе место в чемпионате именно для того, чтобы получить право играть в Лиге чемпионов. Предстоящая игра для каждого из нас чрезвычайно важна, ведь все футболисты мечтают играть в Лиге чемпионов", – цитирует Кендзеру пресс-служба Динамо.

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