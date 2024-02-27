Юнацька Ліга УЄФА, 1/8 фіналу

АЗ – Порту – 1:1 (3:4 – по пенальті)

Голи: ван ден Бан, 34 – Рібейру, 90+3

Жиліна – Копенгаген – 1:1 (2:4 – по пенальті)

Голи: Зауер, 10 – Чіака, 6

Майнц – Манчестер Сіті – 2:1

Голи: Мюллєр, 16, Шульц, 52 (з пенальті) – Обоавводуо, 45+1

Майнц сенсаційно вибив Манчестер Сіті з Юнацької ЛЧ і вийшов у чвертьфінал. Це вже друга сенсація у виконанні "карнавальників" у цьому розіграші турніру – раніше "нуль п'яті" розправилися з Барселоною. Але якщо каталонців Майнц пройшов у серії пенальті, то "містяни" були биті в основний час.

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Ось тільки німецька команда забила свій переможний м'яч із пенальті, якого, на думку Kicker, не було. "Сусохо зіграв у м'яч у власному штрафному", – констатували журналісти німецького видання. Проте Шульц свій шанс з 11-метрової позначки реалізував.

У паралельних зустрічах Порту і Копенгаген, граючи в гостях, пройшли своїх суперників у серії пенальті. У чвертьфіналі турніру Майнц зіграє з Порту, а Копенгаген протистоятиме переможцю пари Зальцбург – Нант.