Юнацька ЛЧ, плей-офф

Мітьюлланд (U-19) – РБ Лейпциг (U-19) – 1:1 (2:4 – пен.)

Голи: Крюгер-Йонсен, 13 – Норбай, 90+5

Майнц (U-19) – Барселона (U-19) – 2:2 (6:5 – пен.)

Голи: Гляйбер, 25, Шульц, 73 – Дарвіх, 34, Родрігес, 48

На 62-й хвилині центральний захисник РБ Лейпциг Тім Келер заробив друге попередження і залишив свою команду в меншості. До того моменту часу німці програвали Мітьюлланду через ранній гол Крюгера-Йонсена. Однак, незважаючи на обставини, команда екстренера Шальке та Аугсбурга Мануеля Баума зрівняла рахунок на останніх секундах компенсованого часу, а потім зуміла здобути перемогу в серії пенальті. Гравці Мітьюлланда не реалізували відразу два 11-метрові удари.

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У паралельному матчі між Майнцем і Барселоною німці підтримали переможний флешмоб. "Карнавальники" не дозволили Барселоні перемогти в основний час і виявилися точнішими в серії пенальті. Голкіпер "блаугранас" Дієго Кочен був близький до того, щоб відбити два з перших чотирьох пенальті, проте перший промах з позначки трапився під час п'ятого удару гравців Майнца – схибив автор першого гола Гляйбер. У Барселони ж своїми шансами не скористалися одразу двоє гравців – Марк Бернал і Пау Прім...

За підсумками цієї зустрічі півзахисник каталонців Ноа Дарвіх отримав травму. Йому важко дається адаптація в Каталонії, але, схоже, невеликий прогрес у грі все ж є – навіть сьогодні йому вдалося відзначитися голом.

Решта матчів раунду будуть зіграні в середу, 7 лютого.