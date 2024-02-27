Юношеская Лига УЕФА, 1/8 финала

АЗ – Порту – 1:1 (3:4 – по пенальти)

Голы: ван ден Бан, 34 - Рибейру, 90+3

Жилина – Копенгаген – 1:1 (2:4 – по пенальти)

Голы: Зауэр, 10 – Чиака, 6

Майнц – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Мюллер, 16, Шульц, 52 (с пенальти) – Обоавводуо, 45+1

Майнц сенсационно выбил Манчестер Сити из Юношеской ЛЧ и вышел в четвертьфинал. Это уже вторая сенсация в исполнении "карнавальщиков" в этом розыгрыше турнира – ранее "ноль пятые" расправились с Барселоной. Но если каталонцев Майнц прошёл в серии пенальти, то "горожане" были биты в основное время.

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Вот только немецкая команда забила свой победный мяч с пенальти, которого, по мнению Kicker, не было. "Сусохо сыграл в мяч в своей штрафной площади", – констатировали журналисты немецкого издания. Тем не менее, Шульц свой шанс с 11-метровой отметки реализовал.

В параллельных встречах Порту и Копенгаген, играя в гостях, прошли своих соперников в серии пенальти. В четвертьфинале турнира Майнц сыграет с Порту, а Копенгаген будет противостоять победителю пары Зальцбург - Нант.