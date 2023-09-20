Вингер Порту Вандерсон Галену в матче Лиги чемпионов против Шахтера продемонстрировал не только футбольное мастерство (2 гола+ассист), но и человеческие качества.

"Играть в этом турнире – это мечта, которая осуществилась. Первая игра группы всегда особенная. Я забил два гола, помог команде одержать победу, и это самое главное. Поздравляю всю команду, а теперь пора отдохнуть, ведь мы уже сыграем в субботу.

Шахтер – Порту – 1:3 – видео голов и обзор матча

Мы знали, что игра против Шахтера будет нелегкой. Мы хорошо изучили их команду, чтобы одержать победу. Порту своим трудом заслужил три очка. Теперь пора насладиться и отдохнуть.

Почему я выбил мяч, когда увидел травму игрока Шахтера (Лемкина)? Каждый должен это сделать, ведь ты кладешь руку на свою совесть. Я увидел, что у него травма, и отбросил мяч. На его месте мог быть я. Надеюсь, с ним все хорошо, и он скоро поправится", – приводит слова Галену Record.

"Человек так и просидел на скамейке": Шахтер – самый слабый за 15 лет, два виновника фиаско в ЛЧ, зачем менять Йовичевича