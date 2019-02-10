Касільяс: Ми ще не готові до Ель Класіко у фіналі Ліги чемпіонів

Голкіпер Порту Ікер Касільяс розповів, що для нього означало протистояння Реала і Барселони, коли він виступав за мадридський клуб.

"В іспанських Ель Класіко ти дорослішаєш як гравець. Це найбезжальніше суперництво на Землі. Звичайно, в світі є багато дербі, але в матчах Мадрида з Барселоною все на найвищому рівні, який тільки може бути. Тому що останні роки за ці два клуби виступають найкращі футболісти світу.

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Поки не вдалося подивитися на фінал Ліги чемпіонів Реал – Барселона. Думаю, ми ще не готові. Ми бачили щось подібне в інших турнірах, в тому ж Кубку Лібертадорес. Але фінал Ліги чемпіонів між Реалом і Барселоною – це було б жорстко.

Фінал Реал – Атлетіко вже був. Можу уявити собі Ель Класіко в фіналі, це було б жорстко. Упевнений, рано чи пізно ми це побачимо", – цитує Касільяса офіційний сайт УЄФА.

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