Касильяс: Мы еще не готовы к Эль Класико в финале Лиги чемпионов

Голкипер Порту Икер Касильяс рассказал, что для него означало противостояние Реала и Барселоны, когда он выступал за мадридский клуб.

"В испанских Эль Класико ты взрослеешь как игрок. Это самое безжалостное соперничество на Земле. Конечно, в мире есть много дерби, но в матчах Мадрида с Барселоной все на высшем уровне, который только может быть. Потому что последние годы за эти два клуба выступают лучшие футболисты мира.

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Пока не удалось посмотреть на финал Лиги чемпионов Реал – Барселона. Думаю, мы еще не готовы. Мы видели нечто подобное в других турнирах, в том же Кубке Либертадорес. Но финал Лиги чемпионов между Реалом и Барселоной – это была бы жесть.

Финал Реал – Атлетико уже был. Могу представить себе Эль Класико в финале, это было бы жестко. Уверен, рано или поздно мы это увидим", – цитирует Касильяса официальный сайт УЕФА.

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