Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відбулося сьогодні, 29 серпня 2019 року, в залі Grimaldi Forum у Монако. Шахтар потрапив у групу С.

Суперниками донецького клубу стали Манчестер Сіті, Динамо Загреб і Аталанта. Відзначимо, що Шахтар не міг потрапити в ЛЧ на чемпіона Росії Зеніт, за який виступає екс-гравець збірної України Ярослав Ракицький, а також московський Локомотив, який очолює колишній наставник київського Динамо Юрій Сьомін. Річ у тім, що УЄФА продовжує розводити між собою українські та російські клуби. Також у кожній групі міг опинитися максимум 1 представник будь-якої країни.

Ліга чемпіонів 2019/20, результати жеребкування групового турніру

Варто відзначити, що "гірники" зустрічатимуться з чинним чемпіоном Англії вже третій раз поспіль на груповому етапі ЛЧ. У сезоні 2017/18 донецький клуб зумів посісти другу сходинку і вийти з групи, а наступного сезону Шахтарю підкорилось лише третє місце.

Перші поєдинки групового етапу найпрестижнішого клубного турніру стартують вже 17 вересня.