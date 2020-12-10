"Мої футболісти чудово себе показали. Вони продемонстрували хоробру і амбітну гру і повністю виконали заплановану на гру стратегію. Вони завжди грали гідно.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Думаю, що у наступному році ми пройдемо дуже цікавий і хороший шлях. Ми дійшли до півфіналу Ліги Європи минулого сезону – це був успіх. Сподіваємося, у цьому сезоні пройдемо ще далі.

Зараз нам потрібно сконцентруватися на чемпіонаті і забути на якийсь період про Лігу Європи. У нас буде час до неї повернутися. Найважливіше, що ми продовжуємо. Єврокубкова весна у нас буде", – сказав Каштру на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у заключному матчі групи В Шахтар на виїзді зумів втримати нічию у матчі проти Інтера і вийшов у Лігу Європи. Підопічні Антоніо Конте посіли у турнірній таблиці останню сходинку і зосередяться на внутрішніх змаганнях.

Інтер – Шахтар: бойове прощання з ЛЧ, сюрприз Каштру поставив Конте в глухий кут, унікальний герой веде в Лігу Європи