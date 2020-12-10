"Мои футболисты прекрасно себя показали. Они продемонстрировали храбрую и амбициозную игру и полностью выполнили запланированную на игру стратегию. Они всегда играли достойно.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Думаю, что в следующем году мы пройдем очень интересный и хороший путь. Мы дошли до полуфинала Лиги Европы прошлого сезона – это был успех. Надеемся, в этом сезоне пройдем еще дальше.

Сейчас нам нужно сконцентрироваться на чемпионате и забыть на период о Лиге Европы. У нас будет время к ней вернуться. Самое важное, что мы продолжаем. Еврокубковая весна у нас будет", – сказал Каштру на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в заключительном матче группы В Шахтер на выезде сумел удержать ничью в матче против Интера и вышел в Лигу Европы. Подопечные Антонио Конте заняли в турнирной таблице последнее место и сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

Интер – Шахтер: боевое прощания с ЛЧ, сюрприз Каштру поставил Конте в тупик, уникальный герой ведет в Лигу Европы