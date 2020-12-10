Шахтар розписав нульову нічию з Інтером в рамках вирішального матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу Інтер – Шахтар на Футбол 24.

Міланці мали явну перевагу у першому таймі. Лаутаро з кількох метрів ледь не зламав перекладину, а Бондар відчайдушно кинувся під удар де Врея.

Шахтар втримав нічию з Інтером, але вилетів з Ліги чемпіонів – Трубін врятував для "гірників" Лігу Європи

Шахтар зміг вирівняти гру після перерви. У одній з атак "гірники" двічі розстрілювали ворота суперника – Хандановіч відбив удар Тете, а Майкон запустив м'яч в небеса. Трагікомічний момент відбувся на 90 хвилині. Санчес головою бив по воротах, і Трубіну було б важко. Голкіперу Шахтаря допоміг Лукаку, який незграбно підставився, стоячи у офсайді перед воротами. 0:0 – Інтер прощається з єврокубками, а Шахтар продовжить шлях у плей-офф Ліги Європи.