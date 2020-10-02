"Це Ліга чемпіонів, це завжди складно. Три великі команди з європейської топ-5. Німеччина, Іспанія, Італія – ​​три великих чемпіонати. Ми знаємо, які труднощі нас чекають, і повинні вийти на наш найкращий рівень, щоб вийти з групи.

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Ми всі усвідомлюємо, що в дуже складній групі, і цього не приховуємо. Але в минулому році також переживали досить важкі моменти і з 11 матчів в єврокубках програли всього три – півфінал Ліги Європи з Інтером, перший матч в групі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті і останній Аталанти.

Це дійсно доводить, наскільки добре ми були підготовлені до нашого єврокубкового шляху. А зараз щось вигадувати і говорити, що у нас буде дуже доступна і проста група, – ні, це буде неправдою. Поза всякими сумнівами, група дуже і дуже складна. Але ми постараємося підготуватися якнайкраще.

Я дуже вірю своїм футболістам, довіряю їм. Вірю в наш клуб, наш шлях, наш тренувальний процес і нашу ідею гри. Це нормально: ні одна з команд в такій ситуації не буде відчувати себе комфортно, всі матчі будуть даватися вкрай складно", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, суперниками Шахтаря на груповому етапі ЛЧ стали Реал, Інтер та Борусія М.

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