"Это Лига чемпионов, это всегда сложно. Три большие команды с европейской топ-5. Германия, Испания, Италия – три великих чемпионата. Мы знаем, какие трудности нас ждут, и должны выйти на наш лучший уровень, чтобы выйти из группы.

"Есть два матча с Интером – можно отомстить за полуфинал ЛЕ": Бондарь прокомментировал результаты жребия ЛЧ для Шахтера

Мы все понимаем, что в очень сложной группе, и этого не скрываем. Но в прошлом году также переживали тяжелые моменты и из 11 матчей в еврокубках проиграли всего три – полуфинал Лиги Европы с Интером, первый матч в группе Лиги чемпионов Манчестер Сити и последний Аталанты.

Это действительно доказывает, насколько хорошо мы были подготовлены к нашему еврокубкового пути. А сейчас что-то придумывать и говорить, что у нас будет очень доступная и простая группа, – нет, это будет неправдой. Вне всяких сомнений, группа очень и очень сложная. Но мы постараемся подготовиться как можно лучше.

Я верю своим футболистам, доверяю им. Верю в наш клуб, наш путь, наш тренировочный процесс и нашу идею игры. Это нормально: ни одна из команд в такой ситуации не будет чувствовать себя комфортно, все матчи будут даваться крайне сложно", – цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Напомним, соперниками Шахтера на групповом этапе ЛЧ стали Реал, Интер и Боруссия М.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля