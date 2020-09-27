"Потрібно додавати завжди і у всіх аспектах. Немає жодної ідеальної команди. Всі намагаються прагнути до ідеалу. Це наша професія. Важливо, щоб команда завжди була уважна при обороні і мала достатню креативність, яка нас характеризує, в атаці.

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У нас той же тренер і ті ж гравці, що і в минулому сезоні – нічого не змінилося. Якщо ми провели минулий сезон, зумівши досягти найкращого рейтингу за всю історію, дійти до півфіналу Ліги Європи, рекордно відірвавшись на 23 очка від другого місця в чемпіонаті України, то це демонструє всі наші якості.

Ми як мінімум хочемо показати себе так само, як в минулому сезоні, як максимум – ще краще", – цитує Каштру офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, у минулому сезоні Шахтар посів третю сходинку у групі Ліги чемпіонів, що дозволило команді виступати у плей-офф Ліги Європи.

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