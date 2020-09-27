Шахтар обіграв Олімпік у донецькому дербі (2:0) на НСК Олімпійський в рамках 4-го туру УПЛ. Рахунок і звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Шахтар не перемагав два матчі поспіль перед дербі (нічиї з Зорею і Рухом). Натомість команда Климовського видала найкращий старт у власній історії, набравши 6 очок після трьох ігор. Ба більше, Олімпік перебував вище за "гірників у турнірній таблиці – 6 і 7 місця відповідно. Андрій Пятов повернувся у ворота, замінивши молодого Трубіна. Це був дебютний поєдинок досвідченого кіпера у сезоні 2020/21. Степаненко і Коноплянка пропускали гру через травми, не потрапив до заявки й Соломон. Майкон з Коваленком з'явились в основі.

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Чинні чемпіони розпочали без розвідки. Коваленко небезпечно прицілювався метрів з 20-ти – трохи вище воріт. Після удару Додо з правого краю штрафного довелось попрацювати Кичаку. Вже за мить молодий бразилець асистував Марлосу, але Цимбалюк виніс сферу з лінії порожніх воріт. Автором розкішного передгольового пасу міг стати Алан Патрік, вирізавши тонку передачу на Додо за спини захисникам.

Шахтар класно виглядав у стартові десять хвилин, бракувало лише останнього удару. Олімпік мав серйозні проблеми з переходом в атаку, однак рідкісний випад гостей ледь не завершився голом. Орендований динамівець Беніто розхитав суперника і майстерно подав на голову Лебеденку, який виконував під дальню стійку – Пятов виручив.

Марлос і Патрік самотужки розібрали оборону Олімпіка, утім нехитрий удар останнього з гострого кута парирував Кичак. Змарнувавши кілька хороших моментів на початку гри, Шахтар прирік себе на страждання. Так, "гірники" впевнено діяли першим номером і довго контролювали м'яч, але водночас не було тієї ж легкості, як у дебюті. Климовський гарно вивчив суперника – його підопічні зовсім не панікували, захищались дуже організовано.

Досить неодзнозначний момент трапився на під завісу першого тайму. Абдула призначив пенальті за можливий фол Пасіча на Корнієнку. Обоє боролись за верховий м'яч, і захисник Олімпіка начебто притримував свого візаві. Патрік міг вивести Шахтар вперед, але провально виконав одинадцятиметровий. Кичак вгадав напрямок польоту м'яча, який ще й летів на зручній для кіпера висоті. Нулі після стартових 45-ти хвилин.

Другий тайм розпочався з атак Олімпіка! Тейшейра запоров класний момент, опинившись перед воротами Пятова. Француз обманним рухом прибрав Майкона, але не наважився на удар з близької відстані, натомість передачу вінгера заблокували. Невгамовний Беніто з лінії карного викручував у дальній кут, м'яч зачепив руку Корнієнка – рефері промовчав. Господарі відповіли кволим ударом Коваленка з десяти метрів, Кичак впорався без надзусиль.

Після серії ударів з обох боків таки відзначився Коваленко, який цього разу ідеально скористався передачею Корнієнка від лицевої. А вже через дві хвилини перевагу "гірників" подвоїв Мораєс. Найкращому снайперу УПЛ у минулому сезоні асистував Майкон. Олімпік навіть не думав складати зброю. Пятов зреагував на підступний постріл Чогадзе з лівого кута воротарського.

Попри складну гру Шахтар на класі взяв три очки. Команда Каштру піднялась на третє місце (8 очок). Попереду – Ворскла і Динамо (у обох – по 10). Олімпік, який знову продемонстрував симпатичний футбол, опустився на 7-му сходинку.

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