"Шахтар вже переїхав, я б сказав. Не зовсім коректно говорити, що Шахтар переїжджає до Києва, тому що команда тренується тут з 2014 року. Тут розташовується наша тренувальна база. Правильно буде сказати, що Шахтар поміняв дислокацію домашнього стадіону.

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Ми уклали контракт з НСК Олімпійський на три роки. Буквально на днях приїхав останній вантаж з Харкова. Можна сказати, що наша харківська історія закінчена. Це був важливий період для нашого клубу. Ми безмежно вдячні Харкова, стадіону і всім, хто був причетний до тих матчах.

До Києва ми привезли багато обладнання, 8 величезних фур. Перш за все, це обладнання для догляду за газоном. Це те, на чому ми плануємо сконцентруватися. Але також є обладнання, пов'язане з комфортом і безпекою глядачів", – заявив Гунько Shakhtar News.

Нагадаємо, восени Шахтар братиме участь у матчах групового етапу Ліги чемпонів, також за крок до виходу в групу ЛЧ перебуває Динамо.

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