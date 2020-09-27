"Нужно добавлять всегда и во всех аспектах. Нет ни одной идеальной команды. Все пытаются стремиться к идеалу. Это наша профессия. Важно, чтобы команда всегда была внимательна при обороне и имела достаточную креативность, которая нас характеризует, в атаке.

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У нас тот же тренер и те же игроки, что и в прошлом сезоне – ничего не изменилось. Если мы провели прошлый сезон, сумев достичь лучшего рейтинга за всю историю, дойти до полуфинала Лиги Европы, рекордно оторвавшись на 23 очка от второго места в чемпионате Украины, то это демонстрирует все наши качества.

Мы как минимум хотим показать себя так же, как в прошлом сезоне, как максимум – еще лучше", – цитирует Каштру официальный сайт донецкого клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов, что позволило команде выступать в плей-офф Лиги Европы.

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