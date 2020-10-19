"Подивимось, на що ми здатні. Для мене футбол – спорт можливостей, а можливості Реала однозначно більші, ніж наші. Вони сильніші і є фаворитами, але, звичайно, ми спробуємо здивувати. Ми можемо дати бій, хоча вони й кращі.

Реал Мадрид – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

У нашому чемпіонаті Шахтар 75% часу володіє м'ячем, ми щаслива команда, яка атакує. Логічно, що проти Реала цього не станеться, тому що зі своєю силою вони заберуть у нас контроль м'яча. Торік проти Манчестер Сіті ми мали 45% володіння. Чому? Не тому, що ми не хочемо тримати м'яч, а тому, що вони забирають його. Тому ми намагаємось адаптуватися, краще захищатись та скористатися тим володінням, яке дасть нам шанс на свої моменти", – пояснив Каштру в інтерв'ю Marca.

Нагадаємо, матч групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу (21 жовтня), початок о 19:55.

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