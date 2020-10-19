"Посмотрим, на что мы способны. Для меня футбол – спорт возможностей, а возможности Реала однозначно больше, чем наши. Они сильнее и являются фаворитами, но, конечно, мы попробуем удивить. Мы можем дать бой, хотя они и лучше.

Реал Мадрид – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

В нашем чемпионате Шахтер 75% времени владеет мячом, мы счастливая команда, которая атакует. Логично, что против Реала этого не произойдет, потому что со своей силой они заберут у нас контроль мяча. В прошлом году против Манчестер Сити мы имели 45% владения. Почему? Не потому, что мы не хотим держать мяч, а потому, что они забирают его. Поэтому мы пытаемся адаптироваться, лучше защищаться и воспользоваться тем владением, которое даст нам шанс на свои моменты", – пояснил Каштру в интервью Marca.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером состоится в среду (21 октября), начало в 19:55.

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