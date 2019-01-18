Карпати – "стара школа": бандерівці в Кубку СРСР, Маркевич засмучує Лобановського, Кононов і валідол для Клоппа

Львівському клубу виповнюється 56 років! "Футбол 24" зібрав головні кадри з історії "зелених левів".

1. Карпати у 1963-му.

2. Капітан Карпат Ігор Кульчицький виходить з літака, тримаючи у руках Кубок СРСР-1969. Львівський клуб так і залишиться єдиною неелітною командою Союзу, якій підкорився цей трофей.

3. Реакція вболівальників.

4. Неймовірна команда Ернеста Юста (крайній праворуч у верхньому ряду), яка не лише виборола Кубок СРСР, а й пробилася у Вищу союзну лігу.

5. Голкіпер Карпат Габор Вайда грає на виході в домашньому матчі із київським Динамо, в якому львів'яни здобули перемогу 3:1 (1971 рік).

6. Відроджені Карпати, 1990 рік. Ворота тієї команди захищав латвієць Раймонд Лайзанс.

7. Карпати – бронзові призери Вищої ліги 1997/98.

"Карпати"-1998. Бронзова команда Маркевича – де вони зараз

8. Перший темношкірий легіонер в історії Карпат – гвінеєць Алькалі Соума.

9. Динамо-машина Валерія Лобановського регулярно губила очки в матчах проти Карпат Мирона Маркевича.

10. Капітан Карпат Олександр Чижевський із трофеєм, здобутим на товариському турнірі в ОАЕ (1999 рік).

11. Зірки Карпат кінця 90-х: Сергій Ковалець, Іван Гецко, Сергій Мізін.

12. Сергій Мізін у матчі Кубка УЄФА 1999/00 проти шведського Гельсінборга.

13. Коротка епоха сербського тренера Івана Голаца – перша хвиля масової легіонеризації команди.

14. Один із варягів – Ігор Йовічевіч – невдовзі закінчить кар'єру, а через десять років сам очолить Карпати.

15. Культовий "пожежник" Карпат Юрій Дячук-Ставицький, який у Кубку України 2005/06 дійшов із командою до півфіналу, а також повернув Львову елітну прописку.

16. Забивний центрфорвард Вільям Роша Батіста у грі проти Динамо.

17. Андрій Тлумак не дозволяє відзначитися Артему Мілевському, накликавши на себе гнів форварда.

18. Артем Федецький на останніх секундах зрівнює рахунок у матчі проти Галатасарая і виводить Карпати у груповий етап Ліги Європи 2010/11.

19. Автора історичного асисту – Ігоря Худоб'яка – на радощах роздягнули до трусів.

20. У 1 турі ЛЄ до Львова приїхала дортмундська Борусія.

21. Олег Кононов та Юрген Клопп – кожен у власних роздумах.

22. Поступаючись 0:2, Карпатам вдалося переламати хід поєдинку і забити три голи у відповідь. Наприкінці матчу Дортмунд витиснув своє – 3:4. Юрген Клопп, не без "валідолу", та все ж задоволений.

23. Самсон Годвін, наче справжній лев, протистоїть ПСЖ у Парижі.

24. Домашній матч із ПСЖ – перше очко для Карпат у груповому етапі ЛЄ.

25. Карпати Олега Кононова – поки що останнє скликання "зелено-білих", яким Львів по-справжньому пишався.

Строніка автора у Facebook

"Я – росіянин, але у Львові ставлення до мене завжди було хорошим". Правила життя Олега Кононова