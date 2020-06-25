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Капітан Ворскли назвав наступну ціль для Ісенка, який у 16 років вивів команду у фінал Кубка України

17:53 - Читать на русском
Капітан Ворскли назвав наступну ціль для Ісенка, який у 16 років вивів команду у фінал Кубка України
Володимир Чеснаков (праворуч) / Фото ФК Ворскла

Капітан Ворскли Володимир Чеснаков прокоментував гру юного голкіпера Павла Ісенка в серії пенальті з Маріуполем у півфіналі Кубка України.

37’ Сергій Горбунов
 
Ібрахім Кане 80’
37’ Сергій Горбунов
80’ Ібрахім Кане

"Радість є, але, знаєте, всередині порожнеча. Багато сил було залишено на полі. Перший тайм у нас не вийшов, під час перерви поговорили на підвищених тонах. Всі розуміли, що битися за фінал так не можна.

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Паша – звір. 16 років хлопчині. Ми за нього так раді. Особисто за нього так радий, що взагалі капець. Хай росте і тягне не тільки пенальті, а у воротах стоїть. Воротарі у нас класні", – сказав Чеснаков в коментарі ТК Футбол.

Ісенко у звітному матчі дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо.

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Теги
Кубок України Павло Павло Ісенко Маріуполь - Ворскла Володимир Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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