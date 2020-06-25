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Капитан Ворсклы назвал следующую цель для Исенко, который в 16 лет вывел команду в финал Кубка Украины

17:53 - Читати українською
Капитан Ворсклы назвал следующую цель для Исенко, который в 16 лет вывел команду в финал Кубка Украины
Владимир Чеснаков (справа) / Фото ФК Ворскла

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал игру юного голкипера Павла Исенко в серии пенальти с Мариуполем в полуфинале Кубка Украины.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"Радость есть, но, знаете, внутри пустота. Много сил было оставлено на поле. Первый тайм у нас не получился, во время перерыва поговорили на повышенных тонах. Все понимали, что бороться за финал так нельзя.

Героизм школьника и выход Полтавы в финал Кубка Украины в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла

Паша – зверь. 16 лет пацану. Мы за него так рады. Лично за него так рад, что вообще капец. Пусть растет и тянет не только пенальти, а в воротах стоит. Вратари у нас классные", – сказал Чеснаков в комментарии ТК Футбол.

Исенко в отчетном матче дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризныка перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал

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Кубок Украины Ворскла Ворскла Павел Павел Исенко Мариуполь - Ворскла Владимир Владимир Чеснаков
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