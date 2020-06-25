Капитан Ворсклы назвал следующую цель для Исенко, который в 16 лет вывел команду в финал Кубка Украины

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков прокомментировал игру юного голкипера Павла Исенко в серии пенальти с Мариуполем в полуфинале Кубка Украины.

"Радость есть, но, знаете, внутри пустота. Много сил было оставлено на поле. Первый тайм у нас не получился, во время перерыва поговорили на повышенных тонах. Все понимали, что бороться за финал так нельзя.

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Паша – зверь. 16 лет пацану. Мы за него так рады. Лично за него так рад, что вообще капец. Пусть растет и тянет не только пенальти, а в воротах стоит. Вратари у нас классные", – сказал Чеснаков в комментарии ТК Футбол.

Исенко в отчетном матче дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризныка перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо.

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