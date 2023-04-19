"Я знаю, що можу робити різницю. Якщо не можу забити, то є мої товариші по команді, які можуть це зробити. Я щасливий бути тут. Пишаюся тим, що захищаю цю футболку.

Мілан і Наполі лютували через дії арбітра у першому таймі матчу Ліги чемпіонів – італійська преса вибухнула

Минулого року у мене був хороший сезон у чемпіонаті, хотів показати це вже у Лізі чемпіонів. Хочу продовжувати мріяти, як і всі гравці Мілана. Ми прагнемо виграти Лігу чемпіонів. Тепер ми на крок ближчі до цього. Треба старатися до кінця", – цитує Леау сайт УЄФА.

"Я дуже пишаюся цією командою. Ми бігли один за одного в дусі жертовності. Коли ти так граєш, то не випадково перемагаєш, навіть такі великі команди, як Наполі. Якщо ви вірите у свої мрії, ви можете досягти всього.

Я не можу дочекатися, щоб зіграти у півфіналі. Хочу провести усі три ігри вже зараз. Я повинен думати так. Це наша мета. Про це правильно мріяти. Є команди, які краще готові, ніж ми, але це футбол. Я можу уявити собі можливість підняти трофей ЛЧ", – резюмував Калабрія.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити