"Я знаю, что могу делать разницу. Если не могу забить, то есть мои товарищи по команде, которые могут это сделать. Я счастлив быть здесь. Горжусь тем, что защищаю эту футболку.

Милан и Наполи свирепствовали из-за действий арбитра в первом тайме матча Лиги чемпионов – итальянская пресса взорвалась

В прошлом году у меня был хороший сезон в чемпионате, хотел показать это уже в Лиге чемпионов. Хочу продолжать мечтать, как и все игроки Милана. Мы стремимся выиграть Лигу чемпионов. Теперь мы на шаг ближе к этому. Надо стараться до конца", – цитирует Леау сайт УЕФА.

"Я очень горжусь этой командой. Мы бежали друг за друга в духе жертвенности. Когда ты так играешь, то не случайно побеждаешь, даже такие большие команды, как Наполи. Если вы верите в свои мечты, вы можете добиться всего.

Я не могу дождаться, чтобы сыграть в полуфинале. Хочу провести все три игры уже сейчас. Я должен так думать. Это наша цель. Об этом правильно мечтать. Есть команды, которые лучше готовы, чем мы, но это футбол. Я могу представить себе возможность поднять трофей ЛЧ", – резюмировал Калабрия.

Милан впервые за 16 лет вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи – потерянные пенальти, Леау заставил Жиру забить