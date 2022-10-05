Ліга чемпіонів, 3 тур

РБ Лейпциг – Селтік – 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 – Жота, 47

Зальцбург – Динамо З – 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен)

Лейпциг нарешті набрав перші очки в Лізі чемпіонів після поразок від Шахтаря та Реала. Саксонці вдома переграли Селтік. Арбітри скасували два голи Лейпцига, але команда Марко Розе забила ще три, довівши перевагу над шотландськими гостями.

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У середині першого тайму судді не зарахували гол Нкунку через офсайд, однак Крістофер через 10 хвилин все ж забив, коли Андре Сілва розігнав контратаку. Господарі дуже грамотно користувалися вільним простором на чужій половині під час швидких випадів.

Селтік відігрався відразу по перерві – Хатате грамотно віддав з центра поля, Фурухаші покотив на Жоту, а той забив. Однак Лейпциг атакував краще і створив більше моментів. Красивий гол Собослая знову скасували через офсайд, а "бики" знову швидко відповіли законним голом – Харт помилився, Собослай асистував Сілві.

Крапку в зустрічі поставив той же Сілва. Португалець завершив повітряну атаку за участю Нкунку та Сімакана. Німецький клуб міг влаштувати розгром, але Собослай завершив ефектну комбінацію ударом у стійку. Лейпциг набрав 3 очки та піднявся на третє місце групи F. У Шахтаря – 4 бали, а Селтік на дні з 1 пунктом.

Сьогодні свято для редбуллівської сім'ї. У паралельному матчі Зальцбург втримав перемогу над загребським Динамо. Команди провели важкий матч, долю якого вирішив пенальті. Мохаррамі завалив у штрафному майданчику Ульмера, а Окафор точно пробив з 11 метрів.

Зальцбург мав забивати ще, однак Шешко не скористався своїми шансами. Це дало можливість Загребу врятувати матч. Героєм Динамо міг стати Дрміч. Форвард запоров вихід сам на сам з голкіпером. У компенсований час Йосіп таки забив, але з офсайду.

Зальцбург йде без поразок, набрав 5 очок і очолив групу Е – раніше австрійці розписали нічиї з Челсі та Міланом. Динамо Загреб залишилося третім.

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